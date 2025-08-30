به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور این زمین‌لرزه ظهر امروز شنبه ساعت ۱۴:۰۴ دقیقه در طول جغرافیایی ۵۰.۱۷ و عرض جغرافیایی ۳۱.۶۴ رخ داده است.

بر اساس این گزارش زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری از سطح زمین و در ۱۳ کیلومتری از شهر دهدز رخ داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در دهدز برخی منازل دچار خسارت شده اند ولی گزارشی مبنی بر تلفات جانی در این منطقه دریافت نشده است.