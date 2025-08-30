پخش زنده
امروز: -
دیوان محاسبات کشور موضوع واریز نشدن کامل منابع بودجهای توسط شرکتهای پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجرای دستور رئیسکل دیوان محاسبات کشور مبنی بر اولویتبخشی به حسابرسی منابع و با توجه به محقق نشدن کامل ۲ هزار و ۱۹۸ میلیاردتومان منابع مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر تکلیف وزارت نفت به اخذ ۲.۵ درصد ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروشرفته حاصل از خوراک اتان، از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و واریز آن به حساب ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور، دیوان محاسبات با ورود نظارتی به موضوع، بررسی ترک فعل مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مشمول را با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و اجرای ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، مورد پیگیری قرار دادهاست.