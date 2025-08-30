به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی در حاشیه بازدید از مجموعه کارخانجات نساجی خوی، از افزایش دامنه استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری خبر داد و گفت: امسال اصناف و کسبه بیشتری می‌توانند از مزایا و تسهیلات این تبصره بهره‌مند شوند.

جعفر پورمختار افزود: سازمان امور مالیاتی کشور برای ارتقای شفافیت، عدالت مالیاتی و تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل هر ساله بخشی از فعالان اقتصادی را از ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر معاف می‌کند تا بتوانند مالیات عملکرد خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند.

وی افزود: امسال برای مشاغل زیرمجموعه اصناف کشور سقف فروش ۲۱۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و صاحبان این مشاغل می‌توانند به شرط بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در سامانه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند.

پورمختار با اشاره به بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در فرآیند محاسبه مالیات مقطوع گفت: این روش علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد عدالت در وصول مالیات، باعث سهولت در انجام تکالیف مالیاتی مودیان می‌شود و به همین دلیل رضایت بالای اصناف و کسبه را در سال‌های گذشته به همراه داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان تاکید کرد: مالیات مقطوع، مالیاتی عادلانه است که تمامی تخفیفات، تسهیلات و ترجیحات قانونی در آن لحاظ شده و بر همین اساس توصیه می‌کنیم اصناف و صاحبان مشاغل همانند سال‌های گذشته از ظرفیت این تبصره استفاده کنند تا بدون نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مالیات عملکرد خود را قطعی‌سازی کنند.

وی در ادامه به یکی از مزایای مهم این تبصره اشاره کرد و گفت: امکان تقسیط مالیات در بازه ۷ تا ۹ قسط برای مودیانی که بدهی قبلی نداشته باشند یا ترتیب پرداخت مالیات خود را داده باشند فراهم شده است.

پورمختار همچنین از پیش‌بینی امتیاز ویژه برای فعالیت‌های مشارکتی خبر داد و افزود: برای این دسته از مودیان سقف فروش تا میزان ۴۳۲ میلیارد ریال تعیین شده که آنها نیز بتوانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.