رئیس پلیس آگاهی فراجا از قابلیت‌های سامانه «سبب» پلیس (سامانه بررسی بالستیک) در افشای دخالت و نقش اعضای گروهک تروریستی در شهادت ۱۴نیروی پلیس از سال گذشته تاکنون خبر داد و سایر ظرفیت‌های این سامانه بومی و هوشمند را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «محمد قنبری» اظهار داشت:همان طور که در خبر‌ها شنیدید؛ رزمندگان شجاع و دلیر انتظامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری قرارگاه قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور و همچنین تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)، موفق شدند، یک گروهک فعال تروریستی را در شهرستان‌های ایرانشهر، خاش و سراوان به صورت هم‌زمان و برق آسا منهدم کنند.

وی افزود:همه ۱۳ نفر اعضای این گروهک تروریستی در این عملیات مقتدرانه پلیس به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات طی این عملیات از این گروهک کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا یاد آور شد: با توجه به اینکه تمام اعضای این گروهک تروریستی، طی این عملیات پلیسی به هلاکت رسیدند، امکان اینکه بتوان از طریق خود اعضا به اقدامات قبلی و دیگری که توسط اعضای این گروهک تروریستی صورت گرفته دست یافت، مسیر نبود؛ بنابراین کارشناسان و متخصصان مجرب پلیس آگاهی فراجا، از طریق سامانه «سبب» (سامانه بررسی بالستیک پلیس آگاهی فراجا)، که سامانه‌ای هوشمند و بومی است، وارد عمل شده و با کشف علمی جرم و بهره وری از هوش مصنوعی، مشخص کردند که اعضای این گروهک تروریستی در شهادت ۱۴ نفر از همکاران ما در استان سیستان و بلوچستان از سال گذشته تاکنون دخیل بوده‌اند؛ از جمله شهادت ۵ نفر از نیرو‌های پلیس طی هفته گذشته در شهرستان ایرانشهر یا شهادت ۵ نفر از همکارانمان در فروردین ماه سال گذشته در منطقه سیب و سوران.

سردار قنبری با اشاره به شهادت ۴ نفر از دیگر نیرو‌های پلیس توسط اعضای این گروهک تروریستی طی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: یکی از همکاران ما در پلیس آگاهی در شهرستان خاش به نام شهید «پیری» وهمچنین شهیدان «سندی»، «ولایتی پور» و «ذخیره» نیز به طور ناجوانمردانه‌ای توسط این گروهک به شهادت رسیدند.

وی بیان کرد: با بررسی کارشناسانه و از طریق سامانه «سبب» پلیس آگاهی فراجا و طی فرایند هایی، چون «تقاطع گیری» و ...، شهادت ۱۴ نفر از همکاران مان توسط اعضای این گروهک تروریستی به اثبات رسید.

وی ادامه داد: بهره گیری از این سامانه بومی و هوشمند، اقدام و مصادق بارزی از کشف علمی جرم و ظرفیت‌های بی بدیل پلیس است.

سردار قنبری گفت:این هشدار را می‌دهیم که همکاران غیورم هر گونه تحرک و اقدام مسلحانه و خرابکارانه را در صحنه پاسخ قاطع و محکم می‌دهند و از طرفی ما نیز این امکان و توانمندی را داریم که اقدامات گذشته این افراد را دقیقا احصا و مشخص کنیم و به مراجع قضایی ارائه دهیم.