جانشین مدیریت حج و زیارت استان مرکزی: سفر‌های زیارتی عمره از شهریور ماه شروع شده و برای این استان، سه کاروان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رستمی با اشاره به اینکه دو کاروان ۹۰ نفره و یک کاروان ۱۳۵ نفره برای استان مرکزی تعریف شده است، گفت: افرادی که تا سال ۱۳۹۰ فیش حج عمره دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

او افزود: این سفر‌ها تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط خود، کاروان مناسب را انتخاب کنند.

جانشین مدیریت حج و زیارت استان مرکزی عنوان کرد: کاروان‌های ۲۳ و ۳۰ شهریور تکمیل شده‌اند، اما کاروان ۳۱ شهریور هنوز ظرفیت خالی دارد و امکان ثبت‌نام برای آن وجود دارد.