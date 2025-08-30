امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی با حضور وزیران و مسئولان اجرایی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸- ۱۵:۱۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
کلاکت، بسته هنر و سینما
کلاکت، بسته هنر و سینما
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

افتتاح ۱۵ طرح عمرانی و کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه

بهره‌برداری از طرحهای عمرانی در زرآباد خوی با اعتبار ۱۶۵ میلیارد ریال

افتتاح و آغاز اجرای ۱۶۱ طرح در کنگان

برچسب ها: افتتاح طرح ، هفته دولت ، مسئولان اجرایی کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 