معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از راهیابی ۶ اثر نمایشی به جشنواره طنز همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شورای نظارت و ارزشیابی نمایش استان همدان با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در محل دبیرخانه جشنواره برگزار شد و آثار رسیده به جشنواره غیررقابتی تئاتر طنز مورد بازبینی قرار گرفت.

معصومه حدادی در این نشست گفت: تمامی آثار ارسال‌شده بررسی و ارزیابی شد که در نهایت از میان ۱۰ اثر نمایشی، ۶ اثر واجد شرایط برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

حدادی ادامه داد: نتایج نهایی، جدول اجرای آثار منتخب و زمان دقیق برگزاری جشنواره روز شنبه ۸ شهریورماه اعلام خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: این جشنواره غیررقابتی با محوریت تئاتر طنز، طی سه روز در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی واقع در بلوار بعثت همدان برگزار می‌شود.

حدادی عنوان کرد: این رویداد هنری با هدف ایجاد فرصتی برای معرفی آثار طنز خلاقانه و اثرگذار در عرصه تئاتر استان برنامه‌ریزی شده است.