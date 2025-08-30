به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی در نشست خبری با خبرنگاران که امروز در ساختمان مرکزی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، اظهار کرد: نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مردادماه اعلام شده است.

کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ امروز ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان بندی انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ اظهار کرد: دفترچه انتخاب رشته فردا یکشنبه ۹ شهریور منتشر می‌شود و برنامه‌ریزی شده است زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روز‌های ۱۱ تا ۱۵ شهریور انجام شود.

وی با بیان این که نتیجه پذیرفته شدگان دکتری چهارشنبه اعلام می‌شود، افزود: نتایج نهایی کنکور هفته سوم مهر اعلام می‌شود.