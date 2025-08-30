پخش زنده
صاحبان کشنده و کامیون جادهای که تا پایان سال ۱۴۰۳ این ماشینها را به ترکیه وارد کردهاند؛ طی فرآیند جدید و در صورت دارا بودن شرایط میتوانند مقدمات ورود آنها به کشور را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، پیرو مصوبه شماره ۸۶۵۰۸/ت ۶۴۵۲۰ هـ مورخ ۴ شهریور ۱۴۰۴ هیئت وزیران به اطلاع میرساند، صاحبان کامیون و کشندههای با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد که در سال ۱۴۰۳ یا قبل از آن وارد کشور ترکیه شدهاند، میبایست ابتدا راهنامه (CMR) مربوط به کامیون و کشنده یا سایر مستندات گمرکی که محتوی شماره «وی آی ان (VIN)» بوده و مورد تایید گمرک ترکیه است را به تایید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه رسانده و سپس حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ درخواست خود را به همراه مدارک مذکور به یکی از گمرکات اجرایی بازرگان، ارومیه یا سرو ارائه نمایند.
شایان ذکر است؛ در صورت عدم ارائه درخواست و مستندات تا تاریخ مذکور، امکان استفاده از مصوبه هئیت وزیران وجود نخواهد داشت. درخواستهای مذکور پس از بررسی و تایید به دفتر هیئت دولت جهت ابلاغ ارسال خواهند شد. پس از ابلاغ فهرست کامیون و کشندهها توسط دولت، طبق بند ۱ مصوبه مذکور امکان ورود آنها به کشور حداکثر تا تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۴ وجود خواهد شد