بورس انرژی ایران به تازگی مخازن یک شرکت را برای انبارش فرآورده‌های نفتی نفتا و LHC پذیرش کرده و به زودی معاملات گواهی سپرده این محصولات آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: پس از بررسی و تایید ظرفیت انبارش مخازن نفتا و LHC این شرکت، توافقاتی برای آغاز معاملات گواهی سپرده نفتا و LHC در بورس انرژی از تاریخ ۱۵ شهریور ماه به عمل آمد. براساس تضامین ارائه‌شده، حجم گواهی سپرده نفتا معادل ۱۵ هزار تن و حجم گواهی سپرده LHC معادل ۳۰۰ هزار بشکه خواهد بود.

این گام در راستای توسعه بازار ابزار‌های مالی انرژی و به منظور تسهیل فرآیند‌های تجاری و تأمین مالی در بازار انرژی صورت می‌گیرد. علاوه بر این، هفته گذشته این شرکت در اقدامی دیگر برای تامین مالی سرمایه در گردش، اقدام به انتشار حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برش سبک هیدروکربنی در نماد «سهیدرو ۰۷۱» در بورس انرژی ایران کرده بود.