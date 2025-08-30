به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، طی بازدید از مراکز نگهداری خودروهای تولید شده در مجموعه خودروسازی سایپا، از خسارات وارد شده بر خودرو ها مطلع شد و به بررسی کارشناسی آسیب های وارد شده طی حمله رژیم صهیونیستی به تولیدات، کارگران و کارفرمایان این مجموعه پرداخت.

عبدلیان پور در این بازدید، از تشکیل کارگروهی ویژه در مرکز وکلا خبر داد که قرار است به صورت ویژه آسیب های مادی و معنوی وارد آمده بر مجموعه های کارگری و کارفرمایی را با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری مرکز، تعیین کرده و آن مستندات را برای ثبت در دادگاه‌های داخلی و بین المللی ارائه دهند.

عبدلیان پور، اقدامات حقوقی متعدد مرکز وکلا، در جهت غرامت مادی،معنوی و تنبیهی از رژيم صهيونيستي را بر شمرد و گفت: یکی از این فعالیت ها ثبت گزارش آسیب های وارده به ساختمان های مسکونی، زندان اوین و رسانه ملی و ارسال این گزارش ها برای گزارشگران سازمان ملل است.

وی به طرح شکایت ایران علیه رژیم صهیونیستی در اجلاس ۵۹ حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ، اشاره کرد و گفت: قرار است مستندات اقدامات غیر قانونی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، در اجلاس ۲۰۲۵ بریکس هم مطرح شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، افزود : مرکز وکلای قوه قضائیه، در راستای روایت مستند مشکلات روابط کارگر و کارفرما، مشاوره و رفع مشکلات حقوقی مجموعه های صنعتی و بررسی مشکلات شخصی حقوقی کارکنان شهرک ها و مجموعه های صنعتی ، با این مجموعه ها به صورت جهادی، همکاری خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به سابقه مرکز وکلای قوه قضائیه، در ختم ۱۸۰۰۰ پرونده طلاق،به صلح و سازش، از ظرفیت بخش مشاوران خانواده مرکز وکلا گفت که می‌تواند در رفع مسائل و مشکلات خانوادگی و رفع آسیب های روحی ایجاد شده ناشی از حمله رژیم صهیونی، کمک کننده باشد و همراه خانواده ی آسیب دیدگان در قشر صنعتی کشور باشد.

حمید رضا اله بداشتی، رئیس بسیج کارگری و کارخانه جات هم در حاشیه این بازدید، از اهمیت تسهیل امور حقوقی کارگران و کارفرمایان گفت: که چقدر می تواند در فعال بودن چرخ تولید و پایداری معیشت کارگران موثر باشد.

طبق اعلام کارشناسان رسمی دادگستری، در حمله رژیم صهیونیستی به مجموعه خودروسازی سایپا، به حدود ۱۵۰۰۰ هزار خودرو ، معادل ۸۲ میلیارد تومان خسارت مستقیم و ده ها برابر خسارت غیر مستقیم وارد شده که منجر به غیر تجاری شدن خودرو های تولید شده و تبدیل شدن آنها به خودرو درجه ۲ شده و این در حالی است که بسیاری از این خودرو ها برای مشتریان فاکتور شده بود.

به گفته مسئولان فنی و اتفاء حریق سایپا، بجز این آسیب ها ی مادی، بازکاری نیروی انسانی و هزینه های پنهان روحی و جسمی پیش آمده برای کارکنان این مجموعه را هم باید به این میزان آسیب وارده اضافه کرد.

در پایان این بازدید، از خانواده شهید داوود دیده بان از شهدای حمله رژیم صهیونیستی تجلیل شد.