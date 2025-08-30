پخش زنده
لیگ مسابقات قهرمانی تکواندو نو نهالان منطقه یک کشور ( شمالغرب) به مدت ۲ روز در تکاب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره ورزش و جوانان تکاب گفت: لیگ مسابقات تکواند نو نهالان قهرمانی منطقه یک کشور ( شمالغرب کشور) در روزهای جمعه و شنبه ۷ و ۸ شهریور در تکاب برگزار میشود.
امانی افزود: در این مسابقات ۴۷۰ ورزشکار دختر و ۳۷۰ ورزشکار پسر از استانهای آذربایجان شرقی؛ آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و استان کردستان حضور دارند.
نماینده سازمان لیگ فدراسیون تکواندو کشور نیز گفت: مسابقات لیگ نونهالان منطقه یک کشور با حضور ۱۲ تیم در ۳ گروه چهار تیمه به میزبانی شهرستان تکاب آذربایجان غربی در حال برگزاری است.
فرامرزی افزود: از هر گروه ۲ تیم به مرحله بعدی صعود خواهند کرد که بصورت (گرند پری) و انفرادی با هم به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت قهرمان لیگ نونهالان منطقه یک کشور مشخص خواهد شد.
محمد نیکنام فرماندار شهرستان تکاب گفت: شهرستان تکاب افتخار میزبانی نوزدهمین دوره مسابقات نونهالان تکواندو کشوری را دارد.
وی گفت: هدف از میزبانی این دوره از مسابقات شناساندن شهرستان به هموطنان کل کشور و ارتقاء ورزش شهرستان خصوصا ورزش تکواندو است که انشاء الله با میزبانی شایسته و درخشش ورزشکاران تکاب محقق شود.
اسلام صفایی رییس هیئت تکواندو شهرستان تکاب گفت: در تیمهای شرکت کننده در مسابقات تعدادی قهرمان ملی پوش هم حضور داشتند و بازیکنانی اردو نشین هم بودند.
صفایی افزود: سطح مسابقات بسیار بالا بود و از هر رده سنی بخشهای بانوان و آقایان هرکدام ۸ تیم به مرحله بعدی صعود خواهند کرد و در مرحله بعدی بصورت مسابقات گرند پری و نهایی برگزار و در نهایت قهرمان منطقه یک کشور مشخص شود.
وی افزود: از بین شرکت کنندگان در مسابقه افرادی که رنک بالا بیارند به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
نایب رییس و مربی هیئت تکواندو شهرستان تکاب گفت: ۴۷۰ دختر ورزشکار از استانهای شمالغرب کشور در این رقابتها حضور دارند.
خانم سونیا ستاری افزود: برگزاری این مسابقات موجب زمینه سازی پ افزایش علاقمندی بچهها به تکواندو و پیشرفت این ورزش در شهرستان و مطرح شدن بانوان تکواندو کار تکابی در سطح ملی خواهد شد.