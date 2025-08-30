استاندار همدان گفت: امنیت، بستر اصلی توسعه است و بدون آن هیچ اقدام مؤثری امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست با سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان همدان به مناسبت هفته دولت، بر اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان مدیران استان و دستگاه‌های نظامی و انتظامی تأکید کرد و آمادگی استانداری برای پشتیبانی از طرح‌ها و برنامه‌های ارتقاء امنیت و آرامش شهروندان را اعلام کرد.

او تصریح کرد: فراجا نهادی است که همواره در صحنه جهاد، مبارزه و دفاع از امنیت کشور حضور داشته و هیچ‌گاه میدان را خالی نکرده است.

استاندار همدان گفت: هر موفقیتی که در استان به دست می‌آید، حاصل تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی است.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: امنیت، بستر اصلی توسعه است و بدون آن هیچ اقدام مؤثری امکان‌پذیر نیست و فراجا علاوه بر پاسداری از امنیت شهر‌ها و مرزها، نقش مهمی در انضباط اجتماعی و حمایت از نشاط و آرامش مردم ایفا می‌کند.

او تصریح کرد: شهروندان در نخستین نگاه، امنیت را از پلیس مطالبه می‌کنند و این مسئولیتی خطیر برای مجموعه انتظامی کشور است.

استاندار همدان گفت: همراهی و پشتیبانی از فراجا در استان همدان ادامه خواهد داشت و برای رفع نیاز‌های زیرساختی نیز اقدامات لازم با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

در این دیدار، سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان همدان هم با قدردانی از همکاری و حمایت مجموعه استانداری در اجرای مأموریت‌های انتظامی و امنیتی، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های پلیس استان در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.