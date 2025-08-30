پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد زیستفناوری معاونت علمی از در نظر گرفته شدن اعتبار کافی برای رفع مشکل پالایش پلاسما تا ۳ سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد زیست فنآوری، سلامت و فناوریهای پزشکی معاونت علمی، فنآوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با بیان اینکه اعتبار کافی در صندوق نوآوری و شکوفایی برای پالایش خون در نظر گرفته شده، تصریح کرد: تصمیم گرفته شده که مشکل کشور در حوزه پالایش پلاسما تا ۳ سال آینده مرتفع شود.
دکتر مصطفی قانعی در آیین رونمایی ۳ محصول جدید پر حوزه پزشکی که امروز (۸ شهریور) برگزار شد، اظهار کرد: پلاسما، یکی از تفرقههای کشور در دهههای گذشته به حساب میآید. متاسفانه با رخدادی که بد مدیریت شد از یک کشور تولیدکننده به کشوری وارد کننده تبدیل شدیم در پی آن چندین میلیارد بودجه به دلیل عدم مدیریت صحیح پالایش پلاسما از کشور خارج شد.
وی درباره تلاشها برای مدیریت پلاسما در کشور گفت: طی دهههای گذشته تلاش شد که مدیریت به نحوی باشد که مسئله پلاسما در کشور حل شود. شرایط وابستگی کشور به واردات محصولات پلاسمایی به نحوی است که امنیت و اقتصاد کشور را تهدید میکند.
دبیر ستاد زیست فنآوری، سلامت و فناوریهای پزشکی معاونت علمی، فنآوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری درباره پلاسمای مورد نیاز تولید داروی IVIG در کشور گفت: میبایستی یکونیم میلیون لیتر پلاسما جمع آوری کنیم تا در تولید داروی IVIG مشکلی نداشته باشیم. دو شرکت به موضوع جمعآوری پلاسما برای تولید دارو ورود کردند و ۹۰۰ هزار لیتر پلاسما در این دو شرکت جمعآوری خواهد شد. همچنین ۱۰۰هزار لیتر را وزارت دفاع متقبل شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار کافی در صندوق نوآوری و شکوفایی برای پالایش خون در نظر گرفته شده، تصریح کرد: تصمیم گرفته شده که مشکل کشور در حوزه پالایش پلاسما تا ۳ سال آینده مرتفع شود. روش جمعآوری و فرآوری پلاسمای در کشور توانسته است به استانداردهای بینالمللی برسد و به رسمیت شناخته شود که یک افتخار بزرگ به حساب میآید.
قانعی درباره روش جمع آوری و فرآوری پلاسما در سازمان انتقال خون گفت: شیوه جمع آوری و فرآوری پلاسما در انتقال خون سبب شده که محصولات ایرانی ز منظر فرآوردههای خونی در بازار به اثبات فناوری برسند و تاییدیه سازمان غذا و دارو را نیز کسب کنند. در حال حاضر، محصولات ایرانی در بازار موجود است و هدف گذاری اصلی این است به یکونیم میلیون لیتر پلاسما که برای تولید IVIG لازم است، دستیابیم تا پاسخگوی نیاز بیماران باشیم.
دبیر ستاد زیست فنآوری، سلامت و فناوریهای پزشکی معاونت علمی، فنآوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری افزود: با توجه به هدفی که تعریف کردهایم به تولید پلاسمای بیشتری نیاز داریم. اگرچه تولید محصول نهایی از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما میبایست روند تحقیق و توسعه را نیز در کانون توجه قرار دهیم.
حدود ۵۰ محصول مختلف میبایست از پالایش و پژوهش عبور کنند و بخش خصوصی به تنهایی قادر و انجام تحقیق نیست. هزینه تحقیق و توسعه بر عهده مراکز رشد است. هنگامی که مراحل تحقیق و توسعه سپری شود و اقتصادی شود بخش خصوصی آن را به محصول تبدیل میکند.