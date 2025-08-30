به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا عزآبادی، مسئول سمینار پرستاری و مامایی رویان در نشست خبری کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی اظهار کرد: امسال بیستمین سال برگزاری سمینار پرستاری رویان در کنگره بین‌المللی پژوهشگاه رویان است و ما بر این باوریم که داشتن جامعه سالم در گرو داشتن کادر درمان آگاه است. این کادر شامل پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان می‌شود.

تمرکز بر ارائه تازه‌ترین دستاورد‌های علمی ناباروری

وی با بیان اینکه رسالت ما ارائه آخرین دستاورد‌های علمی در حوزه ناباروری به همکاران است، افزود: امسال روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، دوازدهم و سیزدهم شهریور، در سالن همایش‌های شهید بهشتی با چهار سشن تخصصی میزبان شرکت‌کنندگان خواهیم بود.

تازه‌های ناباروری

عزآبادی گفت: در سشن اول، تازه‌های ناباروری بررسی می‌شود. ابتدا با بحث اسکلروتراپی، درمانی جدید برای بیماران مبتلا به آندومتریوز، آغاز می‌کنیم. سپس موضوعات مرتبط با هایپرستیمولیشن و مدیریت آن، و تأثیر بیماری‌های عفونی باکتریایی و ویروسی بر نتایج درمان ناباروری ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: در این بخش، سه مقاله برتر انتخاب شده توسط داوران ارائه می‌شود؛ مقاله اول درباره موانع موجود در باروری بیماران مبتلا به‌ام‌اس و تأثیر آن بر خانواده، مقاله دوم درباره تأثیر پروبیوتیک‌ها در بیماران PCOS و نتایج باروری، و مقاله سوم درباره تأثیرات ضدالتهابی زردچوبه و اثرات مثبت آن بر بیماران PCOS و نتایج باروری است.

هوش مصنوعی در درمان ناباروری

عزآبادی با اشاره به ورود هوش مصنوعی در درمان ناباروری گفت: در سشن دوم، استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص، پیش‌بینی میزان موفقیت درمان و رویکرد بیمارمحور بررسی خواهد شد. همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های احتمالی در استفاده از هوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌گیرد.

پنل سلامت جنسی و باروری

وی افزود: روز پنجشنبه ساعت ۱۴، پنلی درباره سلامت جنسی و باروری برگزار می‌شود. در این جلسه، بیماری‌ها و مسائل روانشناختی مؤثر بر سلامت جنسی، آلاینده‌های محیطی و نقش پرستاری و مامایی در مراقبت از سلامت جنسی بررسی خواهد شد.

پنل ژنتیک و نقش مشاوره‌های تخصصی

عزآبادی تصریح کرد: در پنل ژنتیک، مشکلات ژنتیکی مردان و زنان و تأثیر آن بر باروری مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین نقش مشاوره‌های ژنتیکی در تشخیص و درمان و استفاده از روش‌های نوین در سلامت جنین ارائه خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان گفت: این سمینار دارای امتیاز بازآموزی برای همکاران پرستار، ماما و پیراپزشک است و از تمامی همکاران از سراسر کشور دعوت می‌کنم تا در این برنامه حضور داشته باشند. امیدواریم این سمینار بتواند نقش مؤثری در ارتقای علمی حوزه ناباروری و بارداری ایفا کند.