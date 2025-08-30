برنامه‌های «تهران ۲۰»، با موضوع اقدامات وزارت ورزش و جوانان در حوزه ازدواج و «پرسشگر»، با بررسی نقش و جایگاه باشگاه دانش پژوهان جوان، از تلویزیون پخش می‌شود.

برنامه‌های «تهران ۲۰» و «پرسشگر»، از شبکه‌های تهران و آموزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تهران ۲۰»، حمایت وزارت ورزش وجوانان از تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان را بررسی می‌کند.

در این برنامه علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حوزه ازدواج، تسهیلات، اشتغالزایی، ورزش بانوان و موسسات همسریابی مجاز، در این خصوص توضیحاتی ارائه می دهد.

برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می‌شود

برنامه تلویزیونی «پرسشگر»، این هفته با حضور مسئولان و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی، به بررسی نقش و جایگاه باشگاه دانش‌پژوهان جوان می‌پردازد.

در این برنامه که امشب ساعت ۲۲ با اجرای بهروز تشکر پخش می شود، سیدرضا حسینی معاون وزیر و رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان به همراه دو نفر از مدال‌آوران طلای جهانی، علی سلیمان‌زاده‌کاه‌ورودی (زیست‌شناسی) و حسین معصومی (نجوم و اخترفیزیک) حضور خواهند داشت.

برنامه «پرسشگر»، هر هفته با طرح موضوعات مهم حوزه تعلیم و تربیت، به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های آموزشی کشور می‌پردازد.