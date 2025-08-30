معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موزه‌ها و کتابخانه‌ها، رکن مهم هویتی و تمدنی ما هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی در بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: این مجموعه مثل نگین انگشتری می‌ماند که باید همواره بویژه در شرایط بحرانی کشور در حفظ و نگهداری این سرمایه ملی و دینی مراقبت کنیم. جنگ امروز ما جنگ تمدن هاست و دشمن به دنبال آن است که هویت و آثار علمی و تاریخی ما را مورد حمله، تهاجم و غارت قرار دهد.

وی افزود: آثار این موزه، میراث گرانسنگی است که به یادگار مانده و امروز بر سر سفره‌ای نشسته‌ایم که برای نگهداری آن زحمت‌ها کشیده‌اند و جا دارد از گذشتگان و کسانی که در تاسیس و نگهداشت این مجموعه گرانبها نقش داشته‌اند، تشکر و قدردانی کنیم.

ارباب سلیمانی گفت : یکی از نکات مهم برای ادامه حیات موزه این است که زلف اندیشمندان و هنرمندان معاصر را به این موزه گره بزنیم؛ مثل آثار مرحوم استاد محمود فرشچیان یا دست نوشته‌ها و آثار خطی بزرگانی همچون علامه طباطبایی (ره)، حضرت امام (ره) و بسیاری از بزرگانی که چه بسا دست نوشته هایشان ثبت و ضبط نشده است.

وی افزود : شخصیت‌های علمی، خادمان و حافظان قرآن که از کشور‌های دیگر به نمایشگاه بین المللی قرآن می‌آیند، برای بازدید از موزه دعوت شوند. حضور میهمانان خارجی در موزه بسیار مفید و موثر است و در قالب این بازدید‌ها می‌توانیم فرهنگ غنی اسلام و ایران را ترویج کنیم تا مهمانان خارجی سفیران ایران در جهان باشند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همچنین بازدید مدیران موسسات قرآنی که در حدود چهار هزار موسسه به ثبت رسیده، از موزه برای آنان الهام بخش خواهد بود و از طرف دیگر ما نسخه شناسان برجسته‌ای در کشور داریم که هنوز ناشناخته باقی مانده‌اند و شایسته است موزه از توانمندی‌ها و تجربیات این نخبگان بهره بگیرد.

امیر خوراکیان مدیر عامل کتابخانه و موزه ملی ملک نیز در این بازدید گفت: بیش از ۲۰۰ اثر بی نظیر در این مکان نگهداری می‌شود که در هیچ موزه‌ای از جهان چنین آثار ارزشمندی وجود ندارد. در حوزه تمبر و نسخ خطی نیز آثار گرانبهایی وجود دارد.

وی افزود: این موزه، موقوفه است و می‌تواند پیشران فرهنگی بوده و در صیانت و معرفی تمدن ما موثر باشد. البته این موزه متعلق به امام رضا (ع) است و نمایندگی فرهنگی آستان قدس رضوی را در تهران دارد.

مدیر عامل کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: ما به دنبال تولید محتوا‌های ارزشمندی هستیم که هویت ملی را تبیین کند و امکان آموزش آن هم وجود داشته باشد تا دانش و هنر و مهارت را به عنوان یک بخش از دارایی و هویت معنوی و ملی ماندگار کنیم و امکان بهرمندی عمومی هم داشته باشد؛ لذا رویکرد ما این است که با رویداد‌ها و برنامه‌های متنوع امکان بازدید و استقبال عمومی را فراهم کنیم.

مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از ۶ کتابخانه بزرگ کشور با موضوعیت نسخه‌های خطی در تهران است. این مرکز فرهنگی در سال ۱۳۱۶ خورشیدی توسط حسین آقا ملک تأسیس و به همراه املاک و مستغلات، وقف آستان قدس رضوی شد.

در تیر ماه ۱۳۲۳ قطعه زمین بزرگی را در باغ ملی تهران برای ساختمان جدید کتابخانه و موزه وقف کرد. احداث ساختمان جدید کتابخانه و موزه ملی ملک در سال ۱۳۶۴ آغاز شد و در ۱۳۷۵ به پایان رسید.