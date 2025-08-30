به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و با استفاده از سرنخ‌های موجود و دوربین‌های مداربسته دو متهم را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی آنان را در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان مقدار زیادی اموال سرقتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده متهمان به ۱۷ فقره سرقت لوازم خانگی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در شهرستان بابل و همجوار اعتراف کردند، که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.