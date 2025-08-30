پخش زنده
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: بر اساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژیبر باید نیروگاه اختصاصی احداث کنند و تنها در صورت پایبندی به این تعهد از محدودیتهای زمان اوج مصرف معاف خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا اسکندری با اشاره به جدیت وزارت نیرو در اجرای این قانون افزود: صنایعی که ظرفیت برق موردنیاز خود را با ساخت نیروگاه اختصاصی تأمین کنند، از محدودیتهای اعمالی در زمان اوج بار به میزان تولید معاف خواهند بود، اما صنایعی که در اجرای این تکالیف کوتاهی کردهاند در اولویت اعمال محدودیت قرار میگیرند.
وی، توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس در صنایع را از راهکارهای رفع ناترازی برق دانست و گفت: با توجه به فاصله میان تولید و تقاضای انرژی در کشور، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ضرورتی دوچندان دارد.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق فارس ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۶۵۵ مشترک صنعتی در طرح مدیریت مصرف همراهی داشتهاند که نتیجه آن صرفهجویی روزانه ۵۶۰ هزار کیلووات ساعت انرژی بوده است.
اسکندری، همکاری صنایع با برنامههای مدیریت بار را لازمه تأمین برق پایدار در تابستان دانست و افزود: تعطیلی یک روز در هفته، جابهجایی شیفتهای کاری به ساعات شب و استفاده از تجهیزات کممصرف از جمله اقداماتی است که صنایع برای کاهش مصرف در زمان اوج بار اجرا کردهاند.