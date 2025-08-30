در پی برگزاری جلسات مشترک وزارت ورزش و جوانان و قوه قضاییه، دستگاه قضا با تشکیل نهاد داوری در ورزش و همچنین تشکیل شعب تخصصی در محاکم عمومی موافقت کرد.

دیدار وزیر ورزش و جوانان با معاون اول دستگاه قضا؛



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بعدازظهر امروز وزیر ورزش و جوانان و معاون اول قوه قضاییه با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار در پی پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان برای تشکیل نهاد داوری ورزش و شعب تخصصی در محاکم و دادگاه‌های عمومی با حضور سید غنی نظری معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت و رضا زندی مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، از موافقت دستگاه قضا برای تشکیل این نهاد و شعب تخصصی ورزش در محاکم عمومی خبر داد.