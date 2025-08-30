

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران کمتر از ۱۶ سال آسیا از ۱۰ تا ۱۷ آبان به میزبانی شهر امان در کشور اردن برگزار خواهد شد.

کنفدراسیون والیبال آسیا از سه ناظر فنی و داوری ایران برای عضویت در کمیته کنترل این مسابقات دعوت کرد.

بر این اساس، محمود افشاردوست و مریم حسابی به عنوان ناظران فنی و عضو کمیته کنترل در این مسابقات ایفای نقش خواهند کرد.

همچنین محمد شاهمیری به عنوان عضو کمیته کنترل و ناظر داوری در والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا در امان حضور خواهد داشت.