سرپرست غله و خدمات بازرگانی کردستان از واریز ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران کردستانی به حساب کشاورزان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرتن اضافه کرد: در سال زراعی جاری، کردستان جایگاه دوم خود را در تولید و خرید تضمینی گندم در کشور حفظ کرد.
سرپرست غله و خدمات بازرگانی کردستان گفت: عملکرد کشاورزان در زمینه تولید و تحویل گندم مازاد بر نیاز به مراکز خرید، با وجود افزایش دما و کاهش بارندگی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.
مدیر تعاون روستایی کردستان هم گفت: بیش از نیمی از گندم خریداری شده، توسط مراکز و سیلوهای بخش خصوصی انجام شده است .
عملیات خرید تضمینی گندم در استان از اول تیر شروع شده و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.