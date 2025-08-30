سرپرست غله و خدمات بازرگانی کردستان از واریز ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران کردستانی به حساب کشاورزان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرتن اضافه کرد: در سال زراعی جاری، کردستان جایگاه دوم خود را در تولید و خرید تضمینی گندم در کشور حفظ کرد.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی کردستان گفت: عملکرد کشاورزان در زمینه تولید و تحویل گندم مازاد بر نیاز به مراکز خرید، با وجود افزایش دما و کاهش بارندگی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.

مدیر تعاون روستایی کردستان هم گفت: بیش از نیمی از گندم خریداری شده، توسط مراکز و سیلو‌های بخش خصوصی انجام شده است .



عملیات خرید تضمینی گندم در استان از اول تیر شروع شده و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.