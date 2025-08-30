پخش زنده
معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه اجرای طرحهای بینالمللی برای نجات جنگلهای زاگرس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید حمید پور محمدی امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال وبختیاری گفت:: هماکنون از طریق همکاری با سازمان ملل و همچنین کشور اسپانیا، طرحهایی در راستای حفاظت و حراست از جنگلها در دست اجرا است و نماینده ویژه از استانهای زاگرسنشین به این مناطق اعزام و راهکارهای برای مقابله این تهدید ارائه میشود.
وی با اشاره به اهمیت بحث حفاظت محیطزیست و منابعطبیعی در چهارمحال و بختیاری گفت: تامین تجهیزات و امکانات کنترلی از جمله دوربینهای بهروز در این استان یک ضرورت است.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: هماکنون گرمای شدید و بیتوجهی به حراست از منابعطبیعی و محیطزیست یکی از علتهای افزایش آتشسوزی و تخریب جنگلها و مراتع چهارمحال و بختیاری است که میتوان با افزایش مشارکت مردمی این خطرها و آسیبها را کاهش داد.
پور محمدی گفت: براساس یک برنامهریزی، جنگلهای کشور بهخصوص جنگلهای زاگرس با افزایش مشارکت مرمی به یک مکان برای تقویت اقتصاد روستاییان و عشایر تبدیل میشود.
در این نشست مقرر شد یک فروند بالگرد ویژه اطفا حریق به استان اختصاص یابد.