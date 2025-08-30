پخش زنده
مدیرکل امور مشتریان شرکت توانیر گفت: مشکل اصلی در ارائه خدمات برق، استعلام شناسه قبض مشترکان ثبتنامنشده در سامانه اسکان و املاک است که با برقراری ارتباط میان دستگاهها، بر اساس قانون قابل حل خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «عبدالامیر یاقوتی» درباره اتصال سامانههای خدماتی شرکت توانیر به سامانه اسکان و املاک گفت: یکی از چالشهای موجود در زمینه ارائه خدمات برق، بحث استعلام شناسه قبض مشترکان است. در حال حاضر، برای انشعابهای جدید امکان استعلام و ارائه خدمات از طریق پنجره واحد و شرکت توزیع برق وجود دارد، اما مشکل زمانی پیش میآید که قبضی صادر شده باشد، در حالی که مشترک هنوز ثبتنام نکرده است.
وی افزود: برای چنین مواردی باید شناسه قبض ارسال شود تا مشخص شود این شناسه مربوط به مشترکی است که ثبتنام نکرده و بر اساس قانون، امکان ارائه خدمات فراهم شود. اما هنوز ارتباط کامل میان دستگاهها برقرار نشده است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر بیان کرد: موضوع از طریق مکاتبات رسمی پیگیری شده و آخرین نامهها در سال گذشته ارسال شده است. در همان زمان، مجموعهای از اطلاعات شامل حدود ۱۲ میلیون رکورد از میان ۴۰ میلیون مشترک تحویل داده شد که نزدیک به ۹ میلیون مورد آن با گزارشهای قبلی همپوشانی داشت.
یاقوتی گفت: در صورت برقراری ارتباط میان سامانهها و اعلام رسمی وزارتخانههای مرتبط آماده ارائه خدمات هستیم.