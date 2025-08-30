پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو گفت: طرح سد بلوبین با هدف تامین آب شرب مورد نیاز مردم استان و صنایع کمآببر اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس علیآبادی وزیر نیرو در حاشیه مراسم آبگیری سد بلوبین در استان زنجان، در جمع خبرنگاران این استان گفت: طرح سد بلوبین از جهت تامین آب شرب مورد نیاز مردم استان و همچنین صنایع کمآببر بسیار ضروری بوده و امروز شاهد به ثمر نشستن بهرهوری از این سد هستیم.
وی با بیان اینکه در پایان دوره سخت تابستانی به سر میبریم، ادامه داد: سال خشکی را پس از یک دوره ۵ ساله پشت سر گذاشتیم و ذخایر آب بسیاری از سدها به شدت کاهش یافته است؛ وزارت نیرو در تلاش است تا با مدیریت مطلوب و استفاده بهینه از منابع آب محدود سدها سال آبی کنونی را با حداقل مشکل و چالش پشت سر بگذارد.
وزیر نیرو افزود: اندکی نگرانی از جهت رودخانه کارون به دلیل استقرار نیروگاههای برقآبی در آن منطقه داریم، اما امیدواریم که با خنکتر شدن هوا و کاهش مصرف بتوانیم با مدیریت مناسب وضعیت را به شکلی پیش ببریم تا مشکل کمتری برای مردم پیش آید.
وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون خروجی سد کارون ۳ و ۴ به دلیل مدیریت ذخایر استراتژیک آب محدود شده است، اضافه کرد: ذخایر آب بسیاری از سدها به شدت کاهش یافته و وزارت نیرو در تلاش است تا با مدیریت مطلوب و استفاده بهینه از منابع آب محدود سدها سال آبی کنونی را با حداقل مشکل و چالش پشت سر بگذارد.