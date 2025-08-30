به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: تاکنون چراغ‌های پرمصرف و کم کیفیت حدود ۱۸۰ کیلومتر از معابر سطح شهر که ۱۰۰ کیلومتر آن با مشارکت شهرداری و اداره توزیع برق استان و حدود ۸۰ کیلومتر آن به صورت مستقل توسط شهرداری انجام شده، به چراغ‌های LED تبدیل شده است و با این اقدام توانستیم به صورت تقریبی، مصرف برق معابر شهری را به یک سوم کاهش دهیم.

وی با اشاره به پیشنهاد شهرداری یزد به شرکت توزیع برق استان و رایزنی‌های انجام شده با مقامات مسئول در تهران مبنی بر ورود سرمایه گذار به حوزه تبدیل چراغ‌های پرمصرف سطح شهر به چراغ‌های کم مصرف LED، افزود: امیدواریم با پای کار آمدن سرمایه گذار در این حوزه، بتوانیم اولین شهری در کشور باشیم که تمام چراغ‌های پرمصرف سطح شهر را به چراغ‌های LED تبدیل کنیم و با این اتفاق علاوه بر کاهش مصرف برق و کمک به پایداری شبکه توزیع، کیفیت نور شهر یزد را افزایش دهیم.

محی الدینی ادامه داد: شهرداری متولی روشنایی معابر نیست، ولی به دلیل ضرورت کیفیت بخشی به روشنایی معابر شهری در این حوزه ورود کرده است و دیگر دستگاه‌های مسئول هم باید در این زمینه در کنار شهرداری بایستند.

شهردار یزد اظهار داشت: طرح سرمایه گذاری در حوزه اصلاح روشنایی معابر آماده شده و ان شاء الله در صورت ورود سرمایه گذار علاقه‌مند به فعالیت در این زمینه و تعویض حدود ۲۰۰ هزار چراغ پرمصرف باقیمانده، تمامی معابر اصلی و فرعی و کوچه‌های اصلی محدوده شهر یزد تحت پوشش چراغ‌های کم مصرف قرار داده خواهد شد.

وی اصلاح و تقویت روشنایی بوستان‌ها و تامین بخشی از برق ساختمان مرکزی شهرداری توسط پنل‌های خورشیدی را از جمله اقدامات شهرداری یزد در راستای صرفه جویی انرژی عنوان کرد و افزود: مطابق برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها موظف هستند، سالیانه ۲۰ درصد از برق مصرفی را خودشان تامین کنند و به همین منظور، اقدامات و برنامه ریز‌های لازم برای تامین برق ساختمان‌های شهرداری‌های مناطق و سازمان‌های تابعه با استفاده از پنل‌های خورشیدی انجام شده است.

محی الدینی از آمادگی شهرداری یزد برای مشارکت در حوزه تولید برق خورشیدی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و صنایع خبر داد و تصریح کرد: شهرداری یزد با در اختیار گذاشتن زمین، همچنین تامین بخشی از آورده نقدی در احداث یک نیروگاه خورشیدی کوچک، در این زمینه مشارکت خواهد کرد.