مستند‌های «ایلام» و «جایزه بزرگ»، از شبکه‌های مستند و نسیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «ایلام» گزارشی از سفر استانی پزشکیان رئیس جمهور و هیئت همراه به استان ایلام، امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند که به بررسی ابعاد مختلف این سفر می‌پردازد، ساعت ۱۸ پخش و روز بعد، یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، بازپخش می شود.

مستند «جایزه بزرگ»، که به تازگی در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده است، شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

این برنامه با ۹ گروه دو نفره از مردم عادی در یک مسابقه جهانی برای به دست آوردن جایزه‌ای بزرگ در مقابل پاسخ دادن صحیح به یک سری سؤال‌های چند گزینه‌ای که سختی آنها به ترتیب افزایش می‌یابد وارد یک ماجراجویی هیجان انگیز می‌شوند و باید از مرحله‌های چالش برانگیزی عبورکنند.

این چالش‌ها شامل مهارت‌های جسمانی، هوش و استراتژی است و هر گروه باید با تمام توان خود تلاش کند تا از رقابت حذف نشود و به جایزه نهایی دست پیدا کند.