آیین بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر درمصلی شهرکرد برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این آیین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت: یکی از شاهکارهای انقلاب اسلامی و اسلام تربیت انسانهای نمونه و خدمتگزار است که شهید رجایی و باهنر مصداق این افراد هستند.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی همچنین نام ریس جمهور شهید مان را همیشه در تاریخ کشور ماندگار داانست و افزود: اتحاد یکی از بزرگترین رمزهای موفقیت ما در طول تاریخ بوده و نباید اجازه بدهیم اختلاف نظرها خدشهای به این اتحاد ملی وارد کند.