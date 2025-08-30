به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این آیین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت: یکی از شاهکار‌های انقلاب اسلامی و اسلام تربیت انسان‌های نمونه و خدمتگزار است که شهید رجایی و باهنر مصداق این افراد هستند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی همچنین نام ریس جمهور شهید مان را همیشه در تاریخ کشور ماندگار داانست و افزود: اتحاد یکی از بزرگترین رمز‌های موفقیت ما در طول تاریخ بوده و نباید اجازه بدهیم اختلاف نظر‌ها خدشه‌ای به این اتحاد ملی وارد کند.