مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند گفت: تعمیرات اساسی واحد ۲۰۰ و تأسیسات مرتبط در پالایش بیدبلند با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و محیط زیست آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیمحمد پوررضا با اعلام آغاز این تعمیرات از امروز (هشتم شهریور) اظهار کرد: تعمیرات اساسی این واحد با حضور واحدهای تعمیرات، مهندسی، بهرهبرداری، بازرسی فنی و اچاسائی آغاز شده و تا ایمنسازی کامل و بهبود توان عملیاتی ادامه دارد.
وی دامنه تعمیرات را شامل تجهیزات ثابت و دوار دانست و افزود: برجهای تماس، برج احیا آمین، نمزدایی و مبدلهای حرارت پوسته - لوله، فنهای هوایی، فیلترها و مخازن، شیرهای اطمینان و سایر شیرآلات، پمپها و ماشینآلات دوار، ادوات برقی شامل الکتروموتورها، سوئیچهای لرزشی، سیستم Earthing و صاعقهگیر، سیستم روشنایی و تجهیزات کنترلی ازجمله کنترل ولوها، ترانسمترها، اکچویترها و رلهها تعمیر میشوند.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند با تأکید بر رعایت مسائل ایمنی گفت: تمامی عملیات با نظارت بازرسان فنی و واحدهای ایمنی در چارچوب استانداردهای اچاسائی اجرا میشود تا سلامت کارکنان و امنیت محیط کار تضمین شود.
پوررضا با اشاره به اجرای تعمیرات سه مرحله ای بیان کرد: هدف اصلی افزایش قابلیت اطمینان، کاهش توقفهای عملیاتی و حفظ تولید پایدار است. پالایش گاز بیدبلند با بهکارگیری فناوریهای نوین و نیروهای متخصص همواره در مسیر بهبود مستمر، حفاظت از محیط زیست و تضمین عرضه مطمئن گاز حرکت میکند.
پالایش گاز بیدبلند بهعنوان نخستین پالایشگاه گاز خاورمیانه و یکی از مهمترین تأسیسات انرژی در استان خوزستان، همواره برای ارتقای ایمنی، سلامت محیط کار و افزایش کارایی تولید گاز تلاش می کند.