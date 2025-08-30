به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش ادارۀ اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در میان رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور سراسری امسال، نام سه دانش‌آموز اصفهانی به چشم می‌خورد.

نگار امینی از اصفهان توانست رتبه ششم گروه هنر کنکور سراسری را کسب کند.

این رتبه برتر کنکور ، پشتکار و تلاش در تحصیل و حمایت خانواده دانست و گفت : براساس علاقه ای که به رشته هنر داشته در این گروه رتبه آورده است.

وی رمز موفقیت خود را در کنکور سراسری برنامه ریزی دقیق و منظم و مرور روزانه کتاب های درسی اش بیان کرد.

پدر ومادر این رتبه برتر کنکور هم با ابراز خوشحالی از موفقیت دخترشان در کنکور ، نتیجه این افتخار را مرهون تلاش های شبانه روی فرزندشان اعلام کردند.