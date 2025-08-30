رئیس امور پژوهش و توسعه شرکت متن با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در آینده صنعت نفت گفت: طرحهایی در حوزه یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های حفاری، لرزه‌نگاری و تولید در حال اجرا هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سعید ساویز، رئیس امور پژوهش و توسعه این شرکت با بیان اینکه چهار محور اصلی فعالیت‌های شرکت متن «مواد شیمیایی»، «هوش مصنوعی»، «انرژی‌های نوین» و «ارتباط صنعت با دانشگاه» است، اظهار کرد: با توجه به راهبرد کاهش وابستگی به واردات و بومی‌سازی فرمولاسیون‌ها؛ طراحی سیالات حفاری و بهره‌گیری از ترکیبات دوستدار محیط‌زیست در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه سه محصول ژل‌های پلیمری و هیدروژل‌ها با کارکرد‌هایی همچون کنترل هرزروی چاه‌های نفتی و انحراف‌دهی در عملیات اسیدکاری، توسعه یافته‌اند که دو نمونه از آنها در آستانه ثبت اختراع قرار دارند، افزود: همچنین نانوکامپوزیت‌های هوشمند نسل سوم در حال آزمایش پایلوت هستند و می‌توانند زمان حفاری را ۳۰ تا ۴۰ روز کاهش دهند.

توسعه هوش مصنوعی در صنعت نفت

رئیس امور پژوهش و توسعه شرکت متن با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در آینده صنعت نفت گفت: طرحهایی در حوزه یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های حفاری، لرزه‌نگاری و تولید در حال اجرا هستند. در میدان یادآوران، یک مدل هوش مصنوعی طراحی شده که توانسته در تعیین خواص مخزن و محل حفاری به‌کار گرفته شود. تمرکز فعلی بر جمع‌آوری و پاک‌سازی داده‌های سالم و دیجیتالی‌سازی اطلاعات است تا مدل‌ها به مرور زمان دقت بالاتری پیدا کنند.

ساویز با اشاره به ضرورت همکاری‌های دانشگاهی اظهار کرد: قرارداد‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برقرار است، اما برخی پروپوزال‌ها همچنان نگاه دانشگاهی صرف دارند و پاسخگوی نیاز صنعت نیستند. شرکت از بازدید‌های دانشجویی و گذراندن دوره‌های کارآموزی در حد مقدورات و ملاحظات ایمنی استقبال می‌کند. در یک نمونه همکاری موفق، تولید نانوکامپوزیت‌های هوشمند سبب شد پژوهشگر دانشگاهی به‌عنوان «پژوهشگر شرکت ملی نفت» شناخته شود و شرکت نیز عنوان «کارفرمای برتر وزارت علوم» را کسب کند.

ورود به عرصه انرژی‌های نوین

وی با تشریح اقدام‌های مهم شرکت متن در حوزه انرژی‌های نوین گفت: پژوهش برای استحصال آب کشاورزی از پساب‌های نفتی با استفاده از انرژی خورشیدی و روشی متفاوت از روش‌های معمول و بررسی و طراحی میکروفیلم‌ها یا سلول‌های خورشیدی لایه‌نازک (Thin Film Solar Cells) متناسب با شرایط آب‌وهوایی خوزستان، به‌ویژه برای مقابله با چالش کاهش راندمان پنل‌های خورشیدی در دمای بالا از مهمترین اقدام‌های شرکت متن در عرصه انرژ‌های نوین است.

رئیس امور پژوهش و توسعه شرکت متن در پایان تصریح کرد: تلاش ما این است که پژوهش‌ها تنها به انتشار مقاله محدود نشود، بلکه به فناوری و محصول قابل بهره‌برداری در صنعت منجر شود. هدف نهایی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای جایگاه صنعت نفت کشور است.