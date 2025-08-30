کارنامه مثبت خراسان جنوبی؛ الگویی برای توسعه همهجانبه مرزها
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب: کارنامه مثبت خراسان جنوبی؛ الگویی برای نگاه جدید دولت توسعه همهجانبه مرزها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب در دیدار با استاندار گفت: انتقال دستاوردهای خراسان جنوبی به رئیس جمهور میتواند موجب تقویت حمایتهای ملی و اختصاص امکانات بیشتر به استان شود.
نور الدین آهی افزود: کارنامه مثبت خراسان جنوبی میتواند الگویی برای نگاه جدید دولت به توسعه همهجانبه مرزها باشد و امروز نگاه دولت به مرزهاست و این فرصت طلایی نباید از دست برود.
استاندار هم با اشاره به نقش اثرگذار خراسان جنوبی در تجارت مرزی با افغانستان گفت: خراسان جنوبی در تجارت مرزی با افغانستان، سهم مهمی ایفا کرده است.
هاشمی افزود: در سالهای گذشته برخی ظرفیتهای این استان کمتر دیده شده، اما امروز تلاش میکنیم این نگاه تغییر یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی استان گفت: این استان از نظر سرمایه انسانی، علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد و نخبگان، پزشکان، علما و شخصیتهای برجستهای را در خود پرورش داده است.
استاندار با بیان اینکه این استان در مشارکتهای سیاسی و اجتماعی همواره در ردیفهای نخست کشور قرار دارد، افزود: وجود مرز مشترک با افغانستان فرصت ارزشمندی برای توسعه مبادلات اقتصادی است و در همین راستا خراسان جنوبی در ششماهه دوم سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان داشته که حدود ۴۰ درصد کل صادرات ایران به این کشور را شامل میشود.
هاشمی گفت: با توجه به سفر هیئتهای اقتصادی به افغانستان و پیگیریهای صورتگرفته، دومین بازارچه مرزی استان نیز اخیراً مجوز فعالیت گرفته و تلاش میشود مرز بهعنوان یک ظرفیت پایدار اقتصادی و امنیتی تقویت شود.
وی افزود: نخستین دستور رئیسجمهور در آغاز فعالیت دولت، تخصیص اعتبارات جدید برای راهآهن چابهار- زاهدان- بیرجند - مشهد بود که امروز بهعنوان بزرگترین پروژه شرق کشور با سرعت در حال اجراست.
استاندار همچنین به پروژههای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره و کرد و گفت: تاکنون ۴۸۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کلنگزنی شده و خراسان جنوبی در میانگین توسعه انرژی خورشیدی رتبه سوم کشور را دارد.