سرلشکر موسوی:
حضور قدرتهای فرامنطقهای عامل نگرانی برای منطقه است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان گفت: حضور قدرتهای فرامنطقهای از جمله آمریکا عامل نگرانی برای منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، آقای آرمن گریگوریان که به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده است با حضور در ستاد کل نیروهای مسلح با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی دیدار و گفتگو کرد.
سرلشکر موسوی با اشاره بر مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور و تاکید بر اینکه توافق صلح ارمنستان با آذربایجان صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان میآورد، گفت: این روندها همواره مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران میباشد و حضور قدرتهای فرامنطقهای از جمله آمریکا عامل نگرانی برای منطقه است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: همان طور که واقعیتهای تاریخ بر حاکمیت دوستی و حسن نیت متقابل بین دو کشور صحه میگذارد، نقش منفی آمریکا در منطقه را نیز تایید میکند و ضروریست برای کاهش نگرانیها، ساز و کار لازم اندیشیده شود.
دبیر شورای امنیت ارمنستان نیز با تاکید بر روند رو به رشد روابط و همکاریهای دو کشور بر ضرورت تحکیم هرچه بیشتر پایههای این روابط و توسعه همکاریهای امنیتی تاکید کرد.
آقای آرمن گریگوریان توافقنامههای امضا شده در تاریخ ۸ اوت را در چارچوب طرح چهارراه صلح ارمنستان ارزیابی و بر حفظ حاکمیت ملی ارمنستان بر گذرگاه سیونیک و تلاش برای جلوگیری از تاثیر منفی آن بر روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود.
در این دیدار روابط نظامی دوجانبه نیز به طور مختصر مرور شد و بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر این همکاریها تاکید شد.