به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: رتبه نخست گروه آزمایشی علوم تجربی را «آترینا فرهمند» از مشهد، رتبه سوم در این گروه را «آریانا امامی» از مشهد و رتبه ششم در این گروه آزمایشی را «متین مهدوی مقدم» از مشهد از آن خود کرده‌اند.

مصطفی اسدی افزود: در رشته گروه علوم انسانی نیز «سارا ذبیحی» از نیشابور رتبه سوم و «علی بهمن آبادی» از مشهد رتبه نهم را کسب کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در گروه آزمایشی ریاضی و فنی رتبه سوم و رتبه چهارم در این گروه به ترتیب از سوی دانش آموزان «حسین دولتی جوان» و «امیر محمد توانا» هر دو از مشهد به دست آمده است.

اسدی گفت: این موفقیت بزرگ نتیجه تلاش و پشتکار بی‌وقفه دانش‌آموزان، حمایت‌های بی‌دریغ و سازنده خانواده‌ها و همچنین زحمات و تعهد بی‌شائبه کادر آموزشی مدارس، از معلمان گرانقدر گرفته تا مدیران پرتلاش است.

خراسان رضوی دارای بیش از یک میلیون و پانصدهزار دانش آموز است که حدود ۹ درصد جمعیت دانش آموزی کشور را شامل می‌شود.

این اسامی بر اساس نتایج نوبت اول و دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و نمره کل سابقه تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است.