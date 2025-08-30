ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه مخالف است
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز با آرمن گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با آرمن گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان دیدار و گفتوگو کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار ضمن ابراز رضایت جمهوری اسلامی از سطح روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی با ارمنستان، بر مشارکت با همسایهی شمالی در تکمیل کریدور شمال به جنوب و اتصال خلیج فارس به دریای سیاه تأکید کرد.
علی لاریجانی ضمن بیان حمایت ایران از گفتمان صلح میان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، به تئوری ایران در صلح و ثبات منطقه پرداخت و اظهار کرد: ایران همواره از استقلال و قوی بودن کشورهای منطقه در جهت پایداری امنیتی منطقه حمایت کرده است. ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه مخالف است.
گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان، در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را بیسابقه خواند و هدف خود از این سفر را گسترش روابط دو کشور در همهی ابعاد بیان کرد و افزود: ارمنستان تمایل دارد در آیندهی نزدیک سند جامع روابط راهبردی با ایران را امضا کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان ضمن تأکید بر ۵ اصل حاکمیت ملی، احترام به تمامیت ارضی، اعمال صلاحیت قضائی ملی، تغییرناپذیری مرزها و اصل عمل متقابل اعلام کرد: ایروان آمادگی ارائهی تضمینهای لازم به جمهوری اسلامی برای اطمینان از عدم آسیب به روابط ایران و ارمنستان و مخالفت ذاتی این کشور با تغییر ژئوپولیتیک منطقه را دارد.
گریگوریان در این دیدار تصریح کرد که در توافقات حاصلهی مذاکرات صلح، مسئلهای که به وضوح رعایت شده است، انحصار ارمنستان در مسائل امنیتی، نظامی و گمرکی است.