مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ شروع کرده، امروز به یکی از مراکز پیشرو در حوزه درمان ناباروری در کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این مرکز طی بیش از یک دهه فعالیت، توانسته با استفاده از روش‌های جدید علمی و حضور متخصصان برجسته، به هزاران زوج نابارور خدمات درمانی ارائه کند.

در این مرکز، تاکنون بیش از هزار نوزاد به لطف خدمات درمانی این مجموعه چشم به جهان گشوده‌اند؛ آماری که حاکی از جایگاه مهم این مرکز در بازگرداندن امید به خانواده‌های نابارور استان مرکزی و سایر نقاط کشور است.

این مرکز علاوه بر ارائه خدمات تخصصی در حوزه درمان ناباروری، با راه‌اندازی بخش‌های مشاوره روانشناسی، تغذیه و خدمات آزمایشگاهی، تلاش کرده است تا فرآیند معالجه را برای زوج‌ها آسان‌تر و اثربخش‌تر سازد.