تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال پسران ایران، فردا در نخستین گام از رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ به مصاف عربستان می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال پسران کمتر از ۱۶ سال ایران که با نایب قهرمانی در مسابقات غرب آسیا جواز حضور در رقابت‌های جام آسیا را کسب کرد فردا یکشنبه ۹ شهریور در نخستین دیدار خود به مصاف عربستان خواهد رفت.

ایران و عربستان پیش‌تر در مرحله گروهی جام آسیا ۲۰۲۳ نیز رودررو شده بودند که ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۱۰۶ بر ۴۵ به برتری رسیدند.

تیم کشورمان در گروه D با تیم‌های عربستان، قزاقستان و ژاپن هم‌گروه است. پسران ایران روز‌های ۱۰ و ۱۱ شهریور به ترتیب برابر قزاقستان و ژاپن قرار خواهند گرفت.

رقابت‌های جام آسیا کمتر از ۱۶ سال پسران از ۹ تا ۱۶ شهریور در مغولستان برگزار می‌شود و چهار تیم برتر جواز حضور در جام جهانی کمتر از ۱۷ سال ۲۰۲۶ که به‌ میزبانی ترکیه برگزار می‌شود را به دست خواهند آورد.