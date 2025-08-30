سالانه حدود ۱۷۰ هزار تن تخم‌مرغ، رتبه دوم تولید تخم مرغ در کشور بعد از استان اصفهان را دارد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی با تولیدرتبه دوم تولید تخم مرغ در کشور بعد از استان اصفهان را دارد .

محمدمهدی یعقوب‌زاده افزود: در استان ۳۴۷ واحد پرورش پولت و مرغ تخم گذار با ظرفیت حدود ۱۷ میلیون قطعه مجوز فعالیت دارند که ۳۰۱ واحد از این تعداد با ظرفیت ۱۲ میلیون قطعه، فعال است و تولید تخم مرغ دارند.

وی گفت: با توجه به نبود امکان ذخیره‌سازی و نگهداری طولانی مدت تخم مرغ، توسعه صنایع تبدیلی برای این محصول ضروری است و در این راستا برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری انجام شده ضمن اینکه افزایش بهره‌وری نیز مورد تاکید و پیگیری است.

یعقوب‌زاده افزود: پیش‌بینی می‌شود با سرد شدن هوا و آغاز سال تحصیلی جدید همانند سنوات گذشته با افزایش میزان مصرف تخم مرغ رو‌به‌رو شویم بنابراین توسعه صنایع تبدیلی در این زمینه به‌ویژه برای ایجاد تعادل در بازار امری ضروری است.