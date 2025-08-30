پخش زنده
امروز: -
در واپسین روز هفته دولت دهها طرح عمرانی و خدماتی در بخش محمدیار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طرح گلخانهای در شهرک گلخانه ۳۵ هکتاری. افتتاح فضای سبز روستایی در مساحت ۴ هزار مترمربع، طرح هادی در روستای کرده قیط شهرستان نقده از بخش محمدیار از طرحهای افتتاحی امروز در بخش محمدیار بود.
همچنین طرح هادی روستای گردهقیط با حضور امیرعباس جعفری سرپرست فرمانداری شهرستان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.
در این طرح بیش از ۵۴۰۰ مترمربع آسفالتریزی در معابر این روستا انجام شده است. اعتبار هزینهشده برای اجرای عملیات آسفالت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان است و دهیاری روستا نیز با اختصاص اعتباری معادل یک میلیارد تومان نسبت به اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری اقدام کرده است.