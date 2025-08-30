پخش زنده
امروز: -
گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد که در هفته گذشته، تعداد سهامداران فعال بورس از مرز ۱۵۳ هزار کد فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمارها حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۵ شهریور، ارزش معاملات بازار سهام به تفکیک به این شرح بود: ۱۱۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال (۶۴.۸ درصد) سهم حقیقیها، ۲۱ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال (۱۲.۱ درصد) سهم حقوقیها و ۱۴ هزار و ۳۱ میلیارد ریال (۷.۸ درصد) سهم صندوقهای سهامی.
در این بازه زمانی، تعداد سهامداران فعال در بازار، شامل حقیقیها و حقوقیها، به ۱۵۲ هزار و ۸۶۵ نفر رسید که از این تعداد، ۱۵۱ هزار و ۸۹۹ نفر سهامداران حقیقی و ۹۶۶ نفر حقوقی بودند.
همچنین، در هفته گذشته سه صنعت بانک، فلزات اساسی و خودرو و ساخت قطعات جزو صنایع پرگردش در معاملات بازار سهام قرار گرفتند و مجموعاً ۳۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.