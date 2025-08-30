پخش زنده
ثبتنام و انتخاب رشته در رشتههایی که پذیرش آنهابر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی برای متقاضیان دیپلم شاخه نظری و معدل کل برای متقاضیان دیپلم شاخه فنی و حرفهای و یا کاردانش) صورت میگیرد، از روز سهشنبه ۴۰۴/۰۶/۱۱ تا روز شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دفترچه راهنمای ثبتنام و جدول کدرشتهمحلهای مربوط به پذیرش فوق از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ بر روی درگاه اطلاعرسانی این سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان میتوانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در روزهای فوق به درگاه اطلاعرسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۵۰ کدرشتهمحل) به صورت اینترنتی، اقدام نمایند.
تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (نوبتهای اول و دوم) ثبت نام نموده و غایبِ جلسه آزمون بودند نیازی به ثبتنام مجدد برای رشتههایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، ندارند. این متقاضیان میتوانند با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، نسبت به انتخاب حداکثر تعداد ۱۵۰ کدرشتهمحل از رشتههای بدون آزمون اقدام و آنها را در فرم انتخاب رشته درج نمایند. لازم به تاکید است چنانچه متقاضی در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته نماید و مجدداً در پذیرش رشتههای صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیز ثبت نام و انتخابِ رشته کند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی وی باطل خواهد شد.
تکالیف متقاضیان در این مرحله:
۱-مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور.
۲-دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان و مطالعه آن.
۳-تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.
۴-پرداخت هزینه ثبتنام از طریق سامانه خرید سریال کارت اعتباری در آزمون.
۵-ثبتنام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان در زمان مقرر (۱۴۰۴/۰۶/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۱۵).
تذکرات لازم:
۱-اخذ دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکدههای ملی مهارت (فنی و حرفهای) برای متقاضیان الزامی است.
۲-دارندگان دیپلم فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته برابر ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.
۳-نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس معدل کتبی دیپلم برای متقاضیان شاخه نظری و معدل کل دیپلم برای متقاضیان شاخه فنی و حرفهای و یا کاردانش صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان (دیپلمههای نظام آموزشی ۳-۳-۶، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی دارند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند. متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو خواهد شد.
یادآوری: متقاضیان دیپلم فنی و حرفهای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیشدانشگاهی و یا کاردانی داشته و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.
كارنامه (نوبتهای اول و دوم)ملاك عمل انتخاب رشته شركتكنندگان آزمون سراسری
متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
به اطلاع متقاضیان عزیز آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ میرساند، پیرو اطلاعیه این سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴، نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ بر روی درگاه اطلاعرسانی این سازمان قرار گرفت. متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org و بر اساس توضیحات زیر، کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
۱-متقاضیانی که در چند نوبت آزمون سراسری سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در بیش از یک گروه آزمایشی اصلی متفاوت (گروههای اصلی عبارتند از: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) شرکت کردهاند باید در زمان تعیین شده اعلامی، گروه آزمایشی اصلی مورد نظر خود را برای انتخاب رشته در حساب کاربری خود تعیین میکردند. در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی در زمان مقرر، گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت آزمون، ملاک عمل قرار گرفته است.
۲-متقاضیانی که در یکی از دانشگاههای فرهنگیان یا تربیت دبیر شهیدرجایی قبول شدهاند و انصراف خود را در زمان مقرر در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت ننمودهاند، کارنامه علمی طبق مقررات برای آنان صادر نمیشود.
۳-متقاضیانی که صرفاً در نوبت اول آزمون سراسری (اردیبهشتماه) سال ۱۴۰۴ شرکت کرده و در زمان ثبتنام آزمون نیز اعلام کردهاند فقط متقاضی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگیان بودند (چه در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده یا نشده باشند) و در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام نکردهاند، برای آنان کارنامه ملاک انتخاب رشته تهیه نشده و اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری را ندارند.
۴-دفترچههای راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروههای آزمایشی تا روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ در درگاه اطلاعرسانی این سازمان منتشر خواهد شد. انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروههای آزمایشی از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ آغاز و تا روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ادامه خواهد داشت.
یادآوری مهم ۱: پذیرفته شدگان رشتههای با آزمون تمام دوره های آموزش رایگان «شامل: دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت؛ در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا قبل از پایان ثبتنام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند.
یادآوری مهم ۲: همة پذیرفته شدگان رشتههای با آزمون دورههای آموزش رایگان «شامل: دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفتهشدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، میبایست تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی میدادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال جاری، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.
۵-متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشتهمحلهایِ پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشتهمحلهای انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد نمایند.
تبصره ۱: متقاضیانی که در یکی از نوبتهای اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام نموده و غایبِ جلسۀ آزمونها بودند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشتههای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ندارند و میتوانند در رشتههایی که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است تا ۱۵۰ کدرشته محل در فرم انتخاب رشته درج نمایند.
تبصره ۲: متقاضیانی که قبلاً در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته در رشتههایی که پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، اقدام نمایند.
تبصره ۳: در صورتیکه فردی هم در مرحله انتخاب رشتههای با آزمون و رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به انتخاب رشته کند و هم در مرحله ثبت نام برای رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته نماید، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل شده و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.
۶-توصیه میشود متقاضیان پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ۲) و توضیحات مندرج در پیوستها و ویژه نامه انتخاب رشته، کدرشته محلهای مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه، ابتدا کدرشتهمحلهای انتخابی خود را در فرم پیشنویس مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج نمایند. پس از حصول اطمینان از صحت کدرشتهمحلهای انتخابی، آنها را در فرم اصلیِ انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل نمایند. پس از تائید نهایی کدرشته محلهای انتخابی، رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد.
۷-به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده میشود. ولی پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان میتوانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود تصحیح یا ویرایش نمایند.
۸-متقاضیان رشتههای تحصیلی با شرایط خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این رشتهها را (که بصورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچههای راهنمای انتخاب رشته در درگاه اطلاعرسانیِ این سازمان درج شده است) مطالعه کنند و در صورت داشتن شرایط لازم، این رشتهها را انتخاب نمایند. لازم به توضیح است فهرست اسامی معرفی شدگان چندبرابرِ ظرفیت برای رشتههای بورسیه و با شرایط خاص برای انجام مراحل مصاحبه یا گزینش در هفتۀ آخر شهریورماه در درگاه اطلاع رسانی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱: در روش پذیرش با آزمون با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشی در گروههای آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین رشتههای گروه آزمایشی هنر شامل (نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس، گرافیک، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی، مجسمهسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، کتاب آرایی، آهنگسازی، بازیگری، طراحی صحنه، نمایش عروسکی، عکاسی و سینما) با شرایط خاص صورت میپذیرد، متقاضیانی که قبلاً برای شرکت در آزمون عملی این رشتهها در بازۀ زمانیِ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ اعلام علاقهمندی کرده و در آزمون عملی آنها شرکت نمودهاند، در صورت تمایل باید این رشتهها را در بین ۱۵۰ انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، در هر اولویتی که علاقه دارند، قرار دهند.
تبصره ۲: چنانچه متقاضیان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی علاقهمند به رشته با آزمونِ علوم ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در دوره روزانه و نوبت دوم مجاز به انتخاب رشته نشدهاند، ولی در موعد مقرر علاقهمندی خود را به رشته علوم ورزشی اعلام و در آزمون عملی شرکت کردهاند، به آنان اجازه انتخاب رشته محلهای دوره روزانه و نوبت دوم، منحصراً در این رشته داده شده است.
۹- متقاضیان برای اعلام علاقهمندی در رشتههای با آزمونِ دانشگاه پیامنور و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، باید نسبت به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ (هشتصد هزار ریال) به تفکیک هر یک از این دورهها از طریق سیستم پرداخت اینترنتی مندرج در درگاه اطلاعرسانی این سازمان (بخش خرید کارت اعتباری) اقدام و سپس رشته محلهای این دانشگاهها و موسسات را در فرم انتخاب رشته درج کنند.
۱۰-سامانۀ انتخاب رشتۀ مجازی از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان، به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (برای رشتههای با آزمون) در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.
۱۱-ویژه نامۀ راهنمای انتخاب رشتۀ آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شامل مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته از جمله تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با بومی گزینی، انواع سهمیه ها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکتههای مهم در انتخاب رشته اصلی، تدوین و در روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ منتشر میشود. مطالعه این ویژه نامه به متقاضیان و والدین آنها توصیه میشود.
۱۲-پذیرش در کدرشتهمحلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای متقاضیان شاخه نظری با ملاک معدل کتبی نهایی دیپلم و متقاضیان شاخه فنی و حرفهای یا کاردانش با معدل کل دیپلم و بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامی گروههای آزمایشی در دورههای مختلف انجام میشود. نحوۀ گزینش با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشتۀ انتخابی بر اساس جدول ضریب تأثیر اِعمال سوابق تحصیلی مندرج در دفترچۀ راهنمای ثبتنام و انتخاب رشتۀ پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، صورت خواهد گرفت.
۱۳-متقاضیان علاقهمند به انتخاب رشتههای تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (به جز رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی)، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج آزمون به درگاه اطلاعرسانی مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: www.azmoon.org مراجعه نمایند.
تبصره ۱: بر اساس مصوبه جلسه ۲۲ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی توجه داشته باشند که رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون مندرج در درگاه اطلاعرسانی این سازمان درج شده است و در صورت علاقهمندی به هر یک از این چهار رشته تحصیلی، باید آنها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی در درگاه اطلاعرسانی این سازمان و در اولویت مورد دلخواه درج کنند.
۱۴- متقاضیانی که هم در یکی از رشتههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در یکی از رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، میتوانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات محل قبولی، ثبتنام و ادامه تحصیل نمایند.
توصیهها:
۱- حتماً از فهرست کدرشتههای انتخابی نهایی خود، یک نسخه چاپی تهیه یا آن را ذخیره نمایید. فرم انتخاب رشته خود را بازبینی و مشاهده نموده و در صورت نیاز به اصلاحِ کدرشته محلهایِ درج شده در آن (تا پایان مهلت انتخاب رشته)، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته آن را اصلاح نمایید. نسخه چاپ یا ذخیره شده را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایید.
۲- بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون؛ درخواستهای اشتباه در انتخاب رشته در این سازمان قابل بررسی نیست، لذا متقاضیان باید در درج رشته¬های انتخابی دقت لازم را به عمل آورند. مسئولیت درج و ثبت نهایی رشته محلها در فرم انتخاب رشته با شخص متقاضی است و هیچ ادعایی مبنی بر اشتباه متصدی کافی نت یا مشاور انتخاب رشته در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.
۳- برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته اقدام به اخذ مجوز رشته جدید یا حذف رشته مینمایند که این سازمان در طول زمان انتخاب رشته این موضوع را در قالب اطلاعیههای اصلاحی اطلاعرسانی مینماید؛ لذا لازم است متقاضیان تا پایان زمان انتخاب رشته با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی از وجود این اطلاعیهها آگاه شده و در صورت نیاز انتخاب رشته خود را ویرایش نمایند.
۴- در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه ایثارگران یا درخواست اِعمالِ سهمیۀ ایثارگران، باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ به ارگانهای مربوط (محل تشکیل پرونده ایثارگری) مراجعه و موضوع علت عدم تأیید سهمیه یا درخواست اِعمالِ سهمیه را پیگیری نمایند. در صورت تأیید نهایی سهمیه آنان و ارسال مشخصات آنان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ به این سازمان توسط ستاد کل ارگان ذیربط در تهران، سهمیه آنان برای مرحله گزینش نهایی اعمال خواهد شد. در غیر این صورت بعد از تاریخ مذکور (۱۴۰۴/۰۶/۱۶) اقدامی در خصوص اعمال سهمیه ایثارگران به عمل نخواهد آمد و این متقاضیان با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد. در صورتیکه تغییری در وضعیت علمی متقاضیان به دلیل اصلاح سهمیه ایجاد شود، نتیجه در کارنامه آنها اعمال و در دهه سوم شهریور ماه برای اصلاح انتخاب رشته، با این دسته از متقاضیان مساعدت لازم به عمل خواهد آمد.
۵- نمره کل سابقه تحصیلی که توسط وزارت آموزش و پرورش به این سازمان تحویل شده در وضعیت علمی متقاضیان اعمال و نتیجه در کارنامه قابل مشاهده است.
تبصره: متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سؤال در مورد نمره کل سابقه تحصیلی و یا تقاضای بررسی مجدد آن، موضوع را باید صرفاً از طریق آموزش و پرورش پیگیری نمایند. بدیهی است در صورت تغییر در نمره کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، کارنامه آنها شامل نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری اصلاح و امکان ویرایش انتخاب رشته در هفته آخر شهریورماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور فراهم خواهد شد. تأکید میشود این دسته از متقاضیان به هیچ وجه نیازی به مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور ندارند.