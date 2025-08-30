به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی استان و راهیابی به مسابقات قهرمانی کشور با حضور ورزشکاران سه استان کشور در شهرستان پلدشت برگزار شد .

مسئول برگزاری مسابقات استان گفت: مسابقات پاورلفتینگ و پرس سینه قهرمانی استان با شرکت ۱۵۰ ورزشکار از استان‌های آذربایجان شرقی. البرز و آذربایجان غربی در نه وزن و در چهار رده سنی نونهالان،نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در شهرستان پلدشت برگزار شد.

صمد رضوی خاطر نشان کرد: نفرات برتر این مسابقات در ۹ وزن به مسابقات کشوری راه پیدا کردند .

داود غیب الله زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدشت گفت: این مسابقات با شرکت ۱۵ تیم در مدت دو روز در سالن ورزشی انقلاب شهرستان پلدشت برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها و در مجموع چهار رده سنی تیم‌های مهاباد، پلدشت و ارومیه مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.