با حضور ۱۵۰ ورزشکار از استانهای آذربایجان غربی. آذربایجان شرقی و البرز؛ مسابقات قهرمانی پاور لیفتینگ(وزنه برداری قدرتی) و پرس سینه قهرمانی باشگاهها استان و آزاد در پلدشت برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی استان و راهیابی به مسابقات قهرمانی کشور با حضور ورزشکاران سه استان کشور در شهرستان پلدشت برگزار شد .
مسئول برگزاری مسابقات استان گفت: مسابقات پاورلفتینگ و پرس سینه قهرمانی استان با شرکت ۱۵۰ ورزشکار از استانهای آذربایجان شرقی. البرز و آذربایجان غربی در نه وزن و در چهار رده سنی نونهالان،نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در شهرستان پلدشت برگزار شد.
صمد رضوی خاطر نشان کرد: نفرات برتر این مسابقات در ۹ وزن به مسابقات کشوری راه پیدا کردند .
داود غیب الله زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدشت گفت: این مسابقات با شرکت ۱۵ تیم در مدت دو روز در سالن ورزشی انقلاب شهرستان پلدشت برگزار شد.
در پایان این رقابتها و در مجموع چهار رده سنی تیمهای مهاباد، پلدشت و ارومیه مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.