به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور) گفت: طبق بررسی ها صورت گرفته تا سال ۱۳۹۰ شمار شهدای ترور کشور ۱۷ هزار و ۱۶۰ نفر بود که با به روزرسانی اطلاعات، انطباق مشخصات شهدا با کد ملی شهروندی و صرف ۱۸ هزار ساعت وقت و با بررسی نحوه، محل و عامل شهادت از منابع رسمی، شمار شهدای ترور تا آبان ماه پارسال ۲۳ هزار و ۳۲ نفر جمع بندی و ثبت شد.

سید محمدجواد هاشمی‌ نژاد افزود: نخستین اقدام در مواجهه با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته از سوی دشمنان، ترور بوده است که این اقدامات همچنان از طریق ۳۵ گروه تروریستی و دولت های متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ادامه دارد.

دبیر کل بنیاد هابیلیان با اشاره به ارائه رسمی این آمار به شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه داد: ترور سردار سلیمانی و پذیرش رسمی مسئولیت شهادت مسئولان و اتباع کشورمان در این حادثه تروریستی از سوی آمریکا و همچنین اذعان به ترور دانشمندان هسته ای توسط رژیم صهیونیستی از جمله اقدامات تروریستی بوده که توسط دولت ها صورت گرفته است.

وی که برای دیدار با آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد به این شهر سفر کرده بوده در حاشیه این جلسه به ارائه آمار استانی از شهدای ترور پرداخت و اضافه کرد: استان های آذربایجان غربی با چهار هزار و ۲۰۸ شهید، تهران با ۲ هزار و ۹۹۷ شهید و کردستان با ۲ هزار و ۷۷۳ شهید بیشترین شهدای ترور در کشور را به خود اختصاص داده اند.

هاشمی نژاد شمار شهدای ترور خراسان رضوی را نیز هزار و ۶۷ نفر اعلام کرد و گفت: آمار یادشده محل سکونت فرد در زمان شهادت بوده و به نوعی می توان محل رسیدگی به پرونده شهدا را ملاک این آمار محسوب کرد، بنابراین محل شهادت برخی از این عزیزان استان هایی به جز استان محل سکونت بوده است.

بنیاد هابیلیان متشکل از خانواده شهدای ترور کشور، سازمان مردم‌ نهادی است که در سال ۱۳۸۴ به‌ منظور تبیین پرونده تروریسم در ایران تاسیس شده است.