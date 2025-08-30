به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ درآخرین روز هفته دولت چمن مصنوعی مدرسه شهید سردار کاظمی در ابعاد ۲۰ در ۳۰ (۶۰۰ مترمربع) و با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نقده از احداث ۷ چمن مصنوعی در سطح شهرستان خبر داد و افزود: برای ساخت این چمن ۳ میلیاردوپانصد میلیون ریال اعتبار از سوی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و ۵ میلیارد ریال نیز به همت خیرین نیک اندیش مدرسه و شهرستان نقده فراهم شده است.

علی نیا افزود: ۵ چمن مصنوعی، ۲ کلاس درس تربیت بدنی، ۲ کفپوش روباز و یک تعویض کفپوش سالن ورزشی از دیگر طرح‌های شهید سردار سلیمانی است که در هفته‌های آینده در شهرستان نقده افتتاح خواهد شد.