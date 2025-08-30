با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، بیمه مرکزی بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دنبال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور درباره لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، بر ضرورت رعایت دقیق این مقررات تأکید کرد.

سعید جوادی‌پور، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، در این نامه تصریح کرده است شرکت‌های بیمه موظفند هرگونه قصور در انتشار گزارش‌های مالی را رفع نموده و اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران افشا کنند؛ بنابراین گزارش، این اقدام با هدف صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران و ارتقای شفافیت مالی در صنعت بیمه انجام شده است.