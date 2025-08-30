به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت: از امروز تا روز دوشنبه برای مناطق مختلف استان جوی آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف و آفتابی گاهی افزایش سرعت وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود.

بهمن محمدی مقدم افزود: از روز سه شنبه تا پایان هفته به ویژه برای ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد خواهیم داشت .

طی ۲۴ ساعت آینده هوای گرم در استان ماندگار است



