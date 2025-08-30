به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این قرارداد همکاری که در زمینه اعطاء بورس متقابل دولتی تدوین شده است و به امضاء سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر حیدر عبدالضهد قائم مقام وزیر علوم عراق رسید.

گفتنی است این قرارداد با هدف تقویت روابط دوستانه بین دو کشور و ارتقاء همکاری‌ها در زمینه آموزش عالی و نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌‍‌المللی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن این همکاری‌ها و مبادلات علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی دو کشور و همچنین اجرای برنامه مربوط به «بورس متقابل دولتی» و تسهیل در گسترش همکاری‌های بین دو کشور به ویژه در حوزه امور دانشجویی و اعطاء بورس‌های متقابل تحصیلی برای دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت، به امضاء دو طرف رسیده است.