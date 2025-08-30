به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدحبیب‌الله حسینی گفت: در پی سرقت طلا در یکی از منازل شهر مرودشت در حوزه کلانتری ۱۲ بعثت، ماموران به صورت ویژه اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری سارق را آغاز کردند.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی، هویت و محل اختفای سارق شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، او دستگیر و طلا‌های مسروقه کشف شد.

جانشین انتظامی مرودشت با اشاره به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی اموال مسروقه به شهروندان توصیه کرد هنگام خروج از منزل، از بسته بودن تمامی درهای ورودی اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ حسینی تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم قاطعانه برخورد خواهد شد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، با تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.