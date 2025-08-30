همزمان با هفته دولت، چند طرح عمرانی و نیروگاه خورشیدی با ۲۰ میلیارد تومان هزینه در جوین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جوین گفت: نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی کلاته نانوا، بهرامیه و کلات شهیدان با هزینه‌ای قریب به ۲۰ میلیارد تومان و با مشارکت نمایندگی نمایندگان چاه‌های کشاورزی به بهره‌برداری رسیده است. این طرح ۸ حلقه چاه را شامل می‌شود و گامی مهم در توسعه انرژی‌های پاک در منطقه به‌شمار می‌رود.

علی‌اکبر آزادواری افزود: مجموع اعتبارات طرح های مربوط به حوزه برق شهرستان جوین از هفته دولت سال گذشته تاکنون، بیش از ۵۹ میلیارد تومان بوده است. این اعتبارات در سرفصل‌هایی مانند کنترل‌پذیری شبکه، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، تأمین برق متقاضیان به طول ۵ کیلومتر در مناطق شهری و روستایی، و نصب ۸ دستگاه ترانس برای رفع افت ولتاژ صرف شده است.

فرماندار شهرستان جوین گفت: عملیات اجرایی طرح برق مسکن ملی حکم‌آباد در هفته دولت آغاز شد و ظرف یک تا یک‌ونیم ماه آینده این طرح به بهره‌برداری می رسد.

آزادواری افزود: در حوزه زیرساخت روستایی نیز آسفالت و زیرسازی ۲۵ هزار متر مربع از معابر روستای بهرامیه انجام شده است.

وی گفت: در هفته دولت دفتر پیشخوان ارائه خدمات ثبت احوال در شهر حکم‌آباد راه‌اندازی و آماده ارائه خدمت به شهروندان شده است.