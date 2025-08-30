به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم، سعید سلطانی به عنوان سرپرست جدید بخشداری خلیفان معرفی و از تلاش‌های سلیمان پاکزاد، سرپرست پیشین بخشداری خلیفان قدردانی شد.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد درآیین تکریم و معارفه بخشدار خلیفان گفت: توسعه متوازن خلیفان درحوزه‌های مختلف باید مورد توجه مسئولان اجرایی شهرستان قرار گیرد.

محمدصادق امیرعشایری افزود: امسال اعتبارات خوبی درنظر گرفته شده تا یک سری از طرح‌های نیمه تمام به سرانجام برسد و امیدواریم درهفته دولت سال آینده شاهد افتتاح‌های خوبی در بخش خلیفان باشیم.

امیرعشایری، همچنین بر توسعه راه محورخلیفان به‌عنوان مسیر دسترسی به شهرستان سردشت تأکید کرد و گفت: با تعامل بین پیگیری نمایندگان و مسئولان استانی می‌توان نسبت به ساماندهی و توسعه این محور اقدام کرد.

ماموستا قادر محمود شیرین، امام جمعه شهرخلیفان هم در این مراسم امنیت و اقتدار کنونی کشور را حاصل جانفشانی شهدا و اتحاد و همدلی مردم دانست و گفت: شهدا جان خود برای نظام مقدس جمهوری اسلامی را فدا کردند و فکر می‌کنم آنچه مردم ایران انجام دادند در تاریخ جاودانه خواهد شد.

تداوم اجرای طرح هادی، تأمین سوخت روستانشینان و ادوات کشاورزی و پیگیری مشکلات تنش آبی روستا‌ها از مطالبات شورای بخش در این نشست بود.